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7 июн 2021

Найдена самая дорогая парковка в мире

Найдена самая дорогая парковка в мире

Гонконг в очередной раз стал рекордсменом по стоимости места для парковки автомобиля

В очередной раз? Да, китайский мегаполис удерживает лидерство уже  который год подряд. До сегодняшнего дня самая дорогая парковка оценивалась в  969 тысяч долларов. Парковкой являлось место на подземном паркинге одного из офисных центров. Новый рекорд пробил отметку в один миллион долларов.

Эквивалент этой суммы равен возможности ставить машину на территории престижного жилого комплекса Mount Nicholson. К слову, этот комплекс является рекордсменом и по стоимости жилой недвижимости в Азии.  Но в целом, такая стоимость объясняется высоким уровнем жизни Гонконга в целом.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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