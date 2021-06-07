Найдена самая дорогая парковка в мире

Гонконг в очередной раз стал рекордсменом по стоимости места для парковки автомобиля

В очередной раз? Да, китайский мегаполис удерживает лидерство уже который год подряд. До сегодняшнего дня самая дорогая парковка оценивалась в 969 тысяч долларов. Парковкой являлось место на подземном паркинге одного из офисных центров. Новый рекорд пробил отметку в один миллион долларов.

Эквивалент этой суммы равен возможности ставить машину на территории престижного жилого комплекса Mount Nicholson. К слову, этот комплекс является рекордсменом и по стоимости жилой недвижимости в Азии. Но в целом, такая стоимость объясняется высоким уровнем жизни Гонконга в целом.