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22 фев 2019

Накажите их!

Накажите их!

Подведены итоги исследования, посвященного мерам ответственности для водителей, которые нарушают правила дорожного движения. Больше половины респондентов считают, что эти меры нужно сделать более жесткими

Инициатором исследования выступил Общероссийский народный фронт, эксперты которого опросили около четырех тысяч респондентов. К слову, большинство опрошенных сами являются водителями. Результаты получились следующие:

61% опрошенных считают, что для снижения числа аварий нужна систематическая работа, это целый комплекс мероприятий, а 29% даже требуют, чтобы меры были приняты срочно и называют ситуацию на российских дорогах катастрофической. За повышение штрафов проголосовали 38% респондентов.

Однако нашлись и более ревностные блюстители порядка. 37% проголосовали за задержание, арест или конфискацию транспорта у злостных нарушителей и рецидивистов. Увеличение срока изъятия водительских прав и расширение списка нарушений, за которые они изымаются, считают эффективными мерами 29% и 27% опрошенных соответственно.

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За рулем, ОНФ

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