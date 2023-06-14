НАМИ выкупил российский завод Bosch

ФГУП «НАМИ» объявило о заключении сделки по приобретению 100 процентов компании «Роберт Бош Самара» — российского представительства Bosch.

Главным активом сделки, разумеется, стал завод по производству автомобильных компонентов. Интересно, что на нем изготавливали блоки ABS, системы стабилизации и детали рулевого управления. Многие запчасти устанавливались на автомобили Lada и Renault. Руководство НАМИ уже заявило о том, что предприятие будет перезапущено.

К сожалению, никто не раскрывает точных сроков, однако, предлагают ориентироваться на следующий год. Скорее всего, на заводе продолжат выпускать вышеназванные компоненты, но уже других брендов.