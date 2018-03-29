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29 мар 2018

Назван «Всемирный автомобиль года 2018»

Назван «Всемирный автомобиль года 2018»
Автор фото: WCOTY

Конкурс «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year): относительно молодой, но успел стать вторым по престижности после европейского Car of the Year, потому автопроизводители очень трепетно относятся к его итогам.

В начале марта в Женеве была названа тройка финалистов, в которую вошли одни кроссоверы: Mazda CX-5, Range Rover Velar и Volvo XC60. В рамках мотор-шоу был назван победитель. Им стал кроссовер Volvo XC60. Шведская марка впервые одерживает победу в этом конкурсе и это второй подряд приз для Volvo: обладателем титула Car of the Year стал более компактный XC40.

Кроме того, на мотор-шоу были названы победители этого года в отдельных номинациях. Титул «Всемирный городской автомобиль» получил Volkswagen Polo, «Всемирным премиальным автомобилем» назвали Audi A8. Звание «Всемирный спорткар» получил BMW M5, «Всемирным экологичным автомобилем» ожидаемо стал Nissan Leaf,  Range Rover Velar досталось звание «Лучший дизайн».

В жюри конкурса входят 82 автомобильных журналиста со всего мира. Для того, чтобы участвовать в конкурсе автомобиль должен продаваться как минимум на двух континентах.

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При написании новости использовалась информация:
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