Назван наиболее опасный день для водителей

В ГИБДД проанализировали статистику ДТП по столичному региону и выяснили, какой из дней недели является самым аварийным.

Запомните, дорогие водители! Пятница – самый опасный день для вас, именно в пятницу происходит большая часть ДТП (по сравнению с остальными днями недели). Быть может всем нам стоит сводить поездки по пятницам к минимуму? К слову, если говорить о времени суток, то пик ДТП приходится на вечер, а точнее на шесть часов. Строго говоря, количество ДТП начинает расти уже с полудня и спадает только после восьми вечера.

Причины кроются в интенсивности городского траффика и усталости водителей, которая накапливается к вечеру , что влечет за собой невнимательность и печальные исходы.