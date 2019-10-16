Названа дата открытия трассы М11

Окончательное строительство платной ленинградки завершится к середине ноября

Если быть точным, то это произойдёт 15 ноября. Полностью шоссе откроется до конца года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы Минтранса Иннокентия Алафинова. «Строительную готовность автомобильной дороги мы ожидаем к 15 ноября. Открытие может еще занять какое то время», — рассказал чиновник.

По данным Минтранса, стоимость проезда по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург составит около 2 тыс. рублей. Общая протяженность дороги составит 669 км. Строительство магистрали ведется в несколько этапов. Разрешенная скорость на ней — 150 км/ч. Напомним, что дублером после ввода новой скоростная автомагистрали, в некотором роде, станет обычное шоссе М-10, которое, в некоторых участках уже славится своими заторами.