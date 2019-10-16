Автомобильный портал Motorpage
16 окт 2019

Названа дата открытия трассы М11

Названа дата открытия трассы М11

Окончательное строительство платной ленинградки  завершится к середине ноября

Если быть точным, то это произойдёт 15 ноября. Полностью шоссе откроется до конца года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы Минтранса Иннокентия Алафинова. «Строительную готовность автомобильной дороги мы ожидаем к 15 ноября. Открытие может еще занять какое то время», — рассказал чиновник.

По данным Минтранса, стоимость проезда по трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург составит около 2 тыс. рублей. Общая протяженность дороги составит 669 км. Строительство магистрали ведется в несколько этапов. Разрешенная скорость на ней — 150 км/ч. Напомним, что дублером после ввода новой скоростная автомагистрали, в некотором роде, станет обычное шоссе М-10, которое, в некоторых участках уже славится своими заторами.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Назначен новый глава ЦОДД

16 октября 2019

Госпрограммы - все! Закончились

16 октября 2019

Власти рассекретили новые локации дорожных камер

16 октября 2019
Lexus LC

Раскрыта внешность серийного кабриолета Lexus LC

16 октября 2019
KIA Seltos 2020

Kia может представить кроссовер дешевле Seltos

16 октября 2019
Toyota Yaris

Новый Toyota Yaris. Секретом не является

16 октября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - дорога мечты Автопутешествия
15 октября 2019

Mitsubishi Outlander
"Дорога мечты"
Nissan Qashqai
Тест драйв
14 октября 2019

Nissan Qashqai
"Гендерное равенство: дамские штучки от Nissan Qashqai"
FAW Besturn X40 - faw besturn x40 2017 вид спереди
Тест драйв
11 октября 2019

FAW Besturn X40
"Почему китайский FAW Besturn X40 русскому друг, товарищ и брат"
KIA Soul - kia soul 2020 с небес на землю
Тест драйв
10 октября 2019

KIA Soul
"С небес на землю"

Написано новостей:

2 4 4 4 1