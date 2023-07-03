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3 июл 2023

Названа дата производства российских систем ABS

Названа дата производства российских систем ABS

Производство первой российской системы АБС стартует через неделю, 7 июля. Вслед за этим узлом российские компании начнут осваивать и производство систем ESP

Выпускать блоки АБС будут в Костроме на мощностях одного из поставщиков АвтоВАЗа компании «Итэлма» — на электромеханическом заводе «Пегас». Телеграмм-канал автомобильного эксперта Максима Соколова сообщает о том, что на предприятии уже организована новая сборочная линия. Что касается вышеупомянутой системы ESP, то сборку данного узла организуют также на «Пегасе».

Что касается появления ABS на российских машинах, то на продукции того же АвтоВАЗа она должна вернуться уже этим летом.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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