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12 июл 2021

Названы автомобили, которые станут классикой в будущем

Названы автомобили, которые станут классикой в будущем

Известный автомобильный дизайнер Фрэнк Стефенсон рассказал о современных автомобилях, которые, как он считает, станут будущей классикой

Давайте определимся сразу –  рейтинг составлялся не только по параметрам дизайна или красоты. Так, например, BMW Z4 первого поколения, Honda S2000 и Porsche 911 Стефенсон добавил из-за наличия интересных двигателей, минимума электроники и драйверского характера. Впрочем, Alfa Romeo Brera и Honda CR-Z вошли в «виш-лист» исключительно из-за своего внешнего облика!

Любопытно, но в список попал и французский автомобиль – Citroen C5. Этот бизнесс-седан был крайне популярен у себя на родине, подобную модель даже использовали в президентском гараже!  Впрочем, по какой причине эта машина должна стать классикой, Cтефенсон не рассказал – наверное  из-за рулевого колеса, которое вращается при неподвижной ступице.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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