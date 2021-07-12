Названы автомобили, которые станут классикой в будущем

Известный автомобильный дизайнер Фрэнк Стефенсон рассказал о современных автомобилях, которые, как он считает, станут будущей классикой

Давайте определимся сразу – рейтинг составлялся не только по параметрам дизайна или красоты. Так, например, BMW Z4 первого поколения, Honda S2000 и Porsche 911 Стефенсон добавил из-за наличия интересных двигателей, минимума электроники и драйверского характера. Впрочем, Alfa Romeo Brera и Honda CR-Z вошли в «виш-лист» исключительно из-за своего внешнего облика!

Любопытно, но в список попал и французский автомобиль – Citroen C5. Этот бизнесс-седан был крайне популярен у себя на родине, подобную модель даже использовали в президентском гараже! Впрочем, по какой причине эта машина должна стать классикой, Cтефенсон не рассказал – наверное из-за рулевого колеса, которое вращается при неподвижной ступице.