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31 июл 2018

Названы машины, которыми больше всего довольны владельцы

Названы машины, которыми больше всего довольны владельцы

Часто владельцы новых машин сталкиваются с трудностями в процессе освоения приобретений, а некоторые неприятные моменты всплывают через некоторое время после начала эксплуатации

Агентство J.D. Power опубликовало ежегодный рейтинг удовлетворенности, в котором учитывается мнение американских владельцев автомобилей, которые были приобретены не более 90 дней до опроса.

В исследовании приняло участие 68 тыс. автолюбителей. Они ответили на 77 вопросов анкеты, большинство из которых субъективны. Например, ощущения при нажатии педали газа или комфорт во время движения. Затем составители рейтинга объединили данные опроса по маркам и назвали лучших и худших.

Модели Porsche впервые за несколько лет утратили лидерство в рейтинге: их обогнало премиальное отделение Hyundai, марка Genesis: которая набрала 884 балла из 1000 возможных. У Porsche на один балл меньше. На третьем месте оказалась BMW с 863 баллами. Также в первую пятерку вошли Lincoln (861 балл) и Mercedes-Benz (858 баллов).

На дне рейтинга оказались такие марки как Mitsubishi (783 балла), Mazda (798 баллов) и Jeep (799 баллов). Судя по всему, покупатели автомобилей этих марок были разочарованы приобретением…
 

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При написании новости использовалась информация:
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