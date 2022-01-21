Названы причины роста цен на бензин

Стоимость бензина и дизеля на заправках в России продолжила увеличиваться в 2022 году. В январе было зафиксировано подорожание на полпроцента. С чем это связано?

Эксперты «Российской газеты» связывают это, в первую очередь, с повышением акцизов. Однако, есть и иные причины. Так, например, усиление курса доллара также влияет на цену топлива. Дело в том, что на цену большое влияние оказывает налог на добычу полезных ископаемых, а он рассчитывается исходя из долларовых котировок барреля в мире. Таким образом – доллар растет, налоги тоже, а НПЗ компенсируют свои издержи, повышая цены на горючее.

Как сообщает Росстат, средние розничные цены на бензин за период с 11 по 14 января составляют 50,45 рубля за литр, а стоимость дизельного топлива — 54,46 рубля за литр.