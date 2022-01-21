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21 янв 2022

Названы причины роста цен на бензин

Названы причины роста цен на бензин
Стоимость бензина и дизеля на заправках в России продолжила увеличиваться в 2022 году. В январе было зафиксировано подорожание на полпроцента. С чем это связано?
 
Эксперты «Российской газеты» связывают это, в первую очередь, с повышением акцизов. Однако, есть и иные причины. Так, например, усиление курса доллара также влияет на цену топлива. Дело в том, что на цену большое влияние оказывает налог на добычу полезных ископаемых, а он рассчитывается исходя из долларовых котировок барреля в мире. Таким образом – доллар растет, налоги тоже, а НПЗ компенсируют свои издержи, повышая цены на горючее.
 
Как сообщает  Росстат, средние розничные цены на бензин за период с 11 по 14 января составляют 50,45 рубля за литр, а стоимость дизельного топлива — 54,46 рубля за литр.

При написании новости использовалась информация:
"Российская газета"

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