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16 мар 2022

Названы самые аварийные трассы Москвы

Названы самые аварийные трассы Москвы

Страховые компании составили рейтинг  магистралей столицы, где происходит наибольшее число дорожно-транспортных происшествий.  Кто стал лидером?

Второй город подряд «аварийное золото» уходит МКАДу , где происходит около пяти процентов всех «тотальных» ДТП в Москве. Второе место  -  у Варшавского шоссе с показателем в один процент. Третью позицию разделяют между собой Каширское и  Ленинградское шоссе  - 0.6 процента от общего числа ДТП.  Интересный факт -  лидеры не меняются уже который год. Это связано с тем, что указанные трассы являются одними из самых загруженных в Москве.  К слову, уже есть прогнозы, что через несколько месяцев количество ДТП возрастёт из-за старта сезона отпусков.

Любопытно, но в десятку самых аварийных магистралей Москвы вошли Каширское шоссе, Ленинский проспект, шоссе Энтузиастов, Ленинградское и Алтуфьевское шоссе и проспект Вернадского, а замкнуло список Ярославское шоссе.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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