Названы самые аварийные трассы Москвы

Страховые компании составили рейтинг магистралей столицы, где происходит наибольшее число дорожно-транспортных происшествий. Кто стал лидером?

Второй город подряд «аварийное золото» уходит МКАДу , где происходит около пяти процентов всех «тотальных» ДТП в Москве. Второе место - у Варшавского шоссе с показателем в один процент. Третью позицию разделяют между собой Каширское и Ленинградское шоссе - 0.6 процента от общего числа ДТП. Интересный факт - лидеры не меняются уже который год. Это связано с тем, что указанные трассы являются одними из самых загруженных в Москве. К слову, уже есть прогнозы, что через несколько месяцев количество ДТП возрастёт из-за старта сезона отпусков.

Любопытно, но в десятку самых аварийных магистралей Москвы вошли Каширское шоссе, Ленинский проспект, шоссе Энтузиастов, Ленинградское и Алтуфьевское шоссе и проспект Вернадского, а замкнуло список Ярославское шоссе.