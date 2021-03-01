Названы самые опасные для водителей улицы

Опасные, но не в плане аварий – просто иногда, приехав, запарковавшись и уйдя по делам, вы можете не обнаружить своей машины, когда вернетесь

Скажем проще, департамент транспорта рассказал об улицах, с которых чаще всего эвакуировались автомобили. Лидером стало Варшавское шоссе, с которого эвакуировали машины ровно 570 раз. Замыкают тройку лидеров Дмитровское шоссе и Волгоградский проспект - там тоже машины эвакуировались более пятисот раз. К слову, наиболее «рыбными» местами для эвакуаторов стали парковки возле заведений общепита и торговых центров.

Между тем, Дептранс также отчитывается о том, что общий объем нарушений по парковкам снизился, без малого, на пять процентов, однако, владельцы премиальных автомобилей продолжают нарушать больше обычных водителей.