Практически весь Топ-25 продаж новых автомобилей в России занимают модели местной сборки: локализованные машины стоят дешевле и завоевали более 75% рынка. Тем не менее и импорт не сдается: в прошлом году к нам ввезли 235 тыс. новых (+0,5%) легковых автомобилей.

Самой импортируемой моделью в минувшем году стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, показатель которого составил 12351 экземпляр, сообщает агентство «Автостат». На втором месте находится Lexus RX (8583 шт.). Далее с практически равными результатами следуют Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz GLC (6238 и 6235 шт. соответственно). Замыкает пятерку лидеров Lexus NX, объем ввоза которого за год достиг 6186 единиц.

Кроме этих моделей, в ТОП-10 импорта легковых автомобилей в Россию по итогам 2017 года также попали: Mercedes-Benz GLE (6144 шт.), Toyota Prius (6064 шт.), Mercedes-Benz E-Klasse (5415 шт.), Lexus LX (4775 шт.) и Toyota Corolla (4696 шт.).

