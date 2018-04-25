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25 апр 2018

Названы самые популярные импортные автомобили в России

Названы самые популярные импортные автомобили в России
Автор фото: фирма-производитель

Практически весь Топ-25 продаж новых автомобилей в России занимают модели местной сборки: локализованные машины стоят дешевле и завоевали более 75% рынка. Тем не менее и импорт не сдается: в прошлом году к нам ввезли 235 тыс. новых (+0,5%) легковых автомобилей.

Самой импортируемой моделью в минувшем году стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, показатель которого составил 12351 экземпляр, сообщает агентство «Автостат». На втором месте находится Lexus RX  (8583 шт.). Далее с практически равными результатами следуют Toyota Land Cruiser и Mercedes-Benz GLC (6238 и 6235 шт. соответственно). Замыкает пятерку лидеров Lexus NX, объем ввоза которого за год достиг 6186 единиц.

Кроме этих моделей, в ТОП-10 импорта легковых автомобилей в Россию по итогам 2017 года также попали: Mercedes-Benz GLE (6144 шт.), Toyota Prius (6064 шт.), Mercedes-Benz E-Klasse (5415 шт.), Lexus LX (4775 шт.) и Toyota Corolla (4696 шт.).
 

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При написании новости использовалась информация:
Автостат

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