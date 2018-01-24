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24 янв 2018

Названы самые популярные иномарки с пробегом в 2017 году

Названы самые популярные иномарки с пробегом в 2017 году

Российский вторичный рынок растет не такими большими темпами как рынок новых автомобилей, но и там есть прогресс. Так, продажи подержанных иномарок в 2017 году выросли на 3% до 3,7 миллионов автомобилей.

Лидером среди моделей уже много лет остается Ford Focus (учитываются все три поколения). В прошлом году продажи данной модели составили 132,7 тысяч автомобилей, что 2,6% больше чем годом ранее. На втором месте также без перемен — его удерживает Toyota Corolla с результатом в 102,2 тысячи автомобилей (-1,7%). А вот на третье место, переместившись вверх сразу на четыре позиции, поднялся Hyundai Solaris с результатом в 79,6 тысяч автомобилей, что на 27,6% больше, чем в 2016 году.

Замыкают пятерку лидеров рынка подержанных иномарок в России по итогам 2017 года Toyota Camry (74,3 тыс. шт.; +4,5%) и Renault Logan (71,9 тыс. шт.; +6%)? подсчитали в агентстве "Автостат". В ТОП-10 этого рейтинга также попали: Chevrolet Niva (69,8 тыс. шт.; +3%), Kia Rio (68,9 тыс. шт.; +29%), Daewoo Nexia (64,6 тыс. шт.; -3%), Opel Astra (62,7 тыс. шт.; +4%) и Volkswagen Passat (56,3 тыс. шт.; -2,5%). Новой моделью в Топ-10 стал Kia Rio, который «вышиб» из первой десятки Mitsubishi Lancer (в 2016 году данная модель занимала десятое место).

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При написании новости использовалась информация:
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