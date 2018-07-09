Продажи автомобилей сегмента SUV, то есть кроссоверы и внедорожники, растут во всем мире, и Россия не исключение. В некоторых регионах их доля на рынке новых автомобилей перевалила за 50%, а в целом по России этот сегмент занимает более 40%.

Бессменным лидером рейтинга остается Hyundai Creta, интерес к которой только растет. В июне продажи этой модели выросла на 44% и составила 5768 автомобилей. Второе место занял Renault Duster, на котором остановили свой выбор 3996 покупателей (+2%). Третью строчку сохранил KIA Sportage с показателем 2956 проданных автомобилей (+1%).

На четвертую позицию поднялся внедорожник Lada 4x4, разошедшийся тиражом в 2672 экземпляра (+18%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России Renault Kaptur, чьи продажи составили 2664 машины (-5%), сообщает агентство «Автостат». Далее следуют Volkswagen Tiguan (2631 шт.; +3%), Toyota RAV4 (2366 шт.; -34%), Hyundai Tucson (2317 шт.; +101%), Chevrolet Niva (2221 шт.; -11%) и Mitsubishi Outlander (2068 шт., +93%). Последним в ТОП-10 российских бестселлеров сегмента SUV на этот раз финиширует Nissan Qashqai, который в июне был продан в количестве 2201 экземпляра (+35%).

Стоит отметить, что по итогам первого полугодия 2018 года лидером среди кроссоверов и внедорожников также является Hyundai Creta с показателем 33 224 реализованных машины (+38%). Далее следуют Renault Duster, разошедшийся тиражом в 21 290 единиц (+7%), и Kia Sportage, продажи которого составили 16 660 автомобилей (+30%).