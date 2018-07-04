Кроссоверы и внедорожники становятся все популярнее, постепенно отбирая долю рынка у легковушек, в первую очередь хэтчбеков и универсалов.

За первые пять месяцев этого года в мире продано 13,2 миллиона автомобилей сегмента SUV, что на 12,6% больше, чем годом ранее. То есть, кроссоверам и внедорожникам принадлежит доля в 34,4% среди продаж всех легковых автомобилей.

Внутри сегмента наибольшей популярностью пользуются кроссоверы С-классса (длиной от 4,2 до 4,5 метров), на них приходится 57,2% продаж. Более крупные автомобили D-класса занимают 35,2%, на компактные кроссоверы В-класса приходится всего 5%, но именно они показали наибольший рост продаж за первые пять месяцев этого года (18%).

Лидером по итогам пяти месяцев этого года стала Toyota RAV4, продажи которой в январе-мае составили 335 128 автомобилей, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Но до конца года ситуация может измениться: вплотную к японскому кроссоверу приблизился VW Tiguan с 332 185 проданными автомобилями (+13,7%). А вот бывший лидер сегмента, Honda CR-V, постепенно теряет позиции: продажи составили 275 476 автомобилей, что на 7,8% меньше, чем годом ранее.

Еще один участник топ-10, Hyundai Tucson с 235 789 автомобилями, но его продажи упали на незаметные 0,1%. Следом идут Nissan Qashqai с результатом в 224 778 автомобилей (+5,2%) и Haval H6 (200 964 автомобиля; +4,8%).

На седьмом месте, поднявшись за год на три позиции, находится кроссовер Mazda CX-5, с результатом 198 136 проданных автомобилей (+22,6%). Также в десятку вошли Nissan Rogue (X-Trail в Северной Америке) с показателем в 197 255 автомобилей (+8,2%), Kia Sportage (192 773 шт; +7,5%) и Baojun 510 (189 709 автомобилей; рост в 2,6 раза).