Названы самые популярные способа угона автомобиля

Злоумышленники используют как традиционные методы вроде механического вскрытия замков, так и оригинальные способы

Как сообщают РИА «Новости», со ссылкой на Главное управление МВД по Москве, в целом можно вывести «великолепную четверку» средств злоумышленников: чаще всего угонщики вскрывают автомобили электронными приспособлениями и с помощью специальных сканеров отключают сигнализацию. Второй по популярности метод — классический, когда замки в дверях и рулевых колонках вскрываются механическим способом. Такой подход используют на простых машинах, например, на моделях Жигулей.

Ещё угонщики воруют ключи или делают их дубликаты. Например, они находят в интернете объявление о продаже автомобиля и узнают о его оснащении противоугонными устройствами. При встрече с продавцом преступники незаметно меняют ключ на дубликат или крадут оригинальный брелок. Наконец, четвёртым популярным способом является использование эвакуатора.