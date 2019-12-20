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20 дек 2019

Названы самые популярные способа угона автомобиля

Названы самые популярные способа угона автомобиля

Злоумышленники используют как традиционные методы вроде механического вскрытия замков, так и оригинальные способы

Как сообщают РИА «Новости»,  со ссылкой на Главное управление МВД по Москве, в целом можно вывести «великолепную четверку» средств злоумышленников: чаще всего угонщики вскрывают автомобили электронными приспособлениями и с помощью специальных сканеров отключают сигнализацию. Второй по популярности метод — классический, когда замки в дверях и рулевых колонках вскрываются механическим способом. Такой подход используют на простых машинах, например, на моделях Жигулей.

Ещё угонщики воруют ключи или делают их дубликаты. Например, они находят в интернете объявление о продаже автомобиля и узнают о его оснащении противоугонными устройствами. При встрече с продавцом преступники незаметно меняют ключ на дубликат или крадут оригинальный брелок. Наконец, четвёртым популярным способом является использование эвакуатора. 

При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

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