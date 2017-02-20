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20 фев 2017

Названы самым популярные подержанные иномарки на российском рынке

Названы самым популярные подержанные иномарки на российском рынке
Автор фото: фликр.ком

Как сообщает аналитическое агенство Автостат в своем ежемесячном отчете о состоянии вторичного автомобильного рынка в России, в январе текущего года самой популярной иномаркой с пробегом стал американский Ford Focus.

Согласно отчету аналитиков агентства, по итогам прошлого месяца объем реализации автомобилей с пробегом всех брендов в России был зафиксирован на уровне 314 670 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом минувшего года этот показатель вырос на 1,9%.

Как отмечают эксперты, наиболее популярным иностранным автомобилем на вторичном рынке стал американский Ford Focus. За отчетный период россияне перепродали 7 870 таких автомобилей, что на 3,1% превышает показатели января 2016 года. В общем же зачете «американец» смог занять только второе место.

Следом за ним идет японский седан Toyota Corolla. В январе объем продаж подержанных экземпляров этой модели на территории нашей страны составил 6 280 экземпляров. При этом, падение в годовом отношении было отмечено на уровне 3,1%. Такой показатель смог обеспечить этой модели шестое место в общем рейтинге сегмента.

«Тройку» лидеров закрывает еще один автомобиль из Страны Восходящего Солнца – Toyota Camry. В первом месяце текущего года эта модель была перепродана в количестве 4 590 экземпляров – на 5,8% больше, чем годом ранее. При этом в глобальном рейтинге сегмента модель заняла только десятое место.

Стоит отметить, что оставшиеся семь позиций в ТОП-10 вторичного авторынка в январе заняла продукция отечественной компании АвтоВАЗ.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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