Названы три главные причины ДТП

Всего в декабре 2019 года столице произошло 925 ДТП, в которых были пострадавшие. Как не прискорбно, все сводится к человеческому фактору

«Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) проанализировал статистику ДТП в Москве в декабре 2019 года. Как сообщает ведомство, основными причинами аварий в столице за прошлый месяц стали: превышение скорости, невнимательность и непропуск пешеходов.

Всего в декабре в столице произошло 925 ДТП, в которых были пострадавшие. В результате аварий погибли 32 человека, еще 984 получили ранения различной степени тяжести. Что касается новогодних праздников, то в Москве с 1 по 7 января произошло 251 ДТП. Интересно, что это показатель значительно снизился по сравнению с 2019 годом, когда за тот же период было зафиксировано 403 аварии.