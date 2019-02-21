Названо самое аварийное время суток

Британские страховщики с помощью телематических систем проанализировали данные 18 000 ДТП, произошедших в октябре и ноябре в течение пяти лет, чтобы определить, какое время суток самое аварийно опасное

Результаты получились интересными. Наибольшее количество несчастных случаев приходится на период между 16:00 и 18:00 часами, при этом пик происходит в довольно короткий промежуток— с 17:00 до 17:10. Объясняется это просто - именно в это время работники начинают покидать свои офисы. На втором месте по аварийности находится промежуток времени с 14:00 до 16:00 с пиком в 15:00–15:10.

Также исследователям удалось выяснить самое «популярное» ДТП. В 34,25% случаев одно транспортное средство врезается в заднюю часть другого, 12,88% аварий происходили в то время, когда одно транспортное средство неловко «подрезало» другое, в 7,79% случаев автомобиль сзади въезжал в припаркованное транспортное средство, еще 6,7% ДТП происходили при смене полосы движения.