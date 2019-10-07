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7 окт 2019

Не в двигателях проблема загрязнений, а в шинах

Не в двигателях проблема загрязнений, а в шинах

Экологи обнаружили, что шины (точнее, пыль от них) являются основным источником загрязнения прибрежных вод. Может быть для природы будет лучше, чтобы человек прекратил пользоваться автомобилем в принципе?

Очередное исследование (Estuary Institute в Сан-Франциско и 5 Gyres Institute) показало, что пыль от шин – основной источник микропластика в прибрежных и ливневых водах: почти половина обнаруженных вредных частиц происходит от автомобильной резины. Сообщается, что микропластик буквально наполняет наш мир, отравляя его: это частицы меньше 5 мм, которые находятся повсюду – в озерах, океанах, водопроводной воде, даже в рыбе и моллюсках.

Так что пока власти всех развитых (и не очень) стран требуют от автопроизводителей перейти на чистые электрокары и тем самым якобы спасти планету, исследователи находят все больше доказательств, что проблема загрязнения не только в двигателях внутреннего сгорания.

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