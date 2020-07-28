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28 июл 2020

Нелегальный техосмотр – теперь это «уголовка»!

Нелегальный техосмотр – теперь это «уголовка»!

Отсутствие необходимых документов может караться штрафом 300 тысяч рублей или арестом на срок до шести месяцев

С 27 июля вводится уголовная ответственность за проведение техосмотра автомобилей без соответствующих документов. Как сообщает ТАСС, преступление наказывается штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет. Либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

В свою очередь, РИА Новости сообщают, что такое изменение законодательства связано со вступлением в силу поправки к статье 171 УК. Согласно ей, в список незаконного предпринимательства включается работа операторов ТО без аккредитации в случаях причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству. А также в случаях, связанных «с извлечением крупного дохода».

При написании новости использовалась информация:
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