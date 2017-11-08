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8 ноя 2017

Немецкие автопроизводители создадут единую сеть зарядных станций В Европе

Немецкие автопроизводители создадут единую сеть зарядных станций В Европе

Немецкие компании Daimler AG, BMW Group, Volkswagen, Porsche, Audi и Ford (компания американская, но европейская штаб-квартира находится в Германии) объединились для создания единой сети зарядных станций для электромобилей. Для этого они создали компанию IONITY. Первые 20 зарядных станций откроются уже в этом году.

К 2020 г. IONITY построит около 400 станций с технологией HPC (станции высокой мощности) Совместное предприятие с головным офисом в немецком городе Мюнхен возглавляют генеральный директор Михаэль Хайеш и исполнительный директор Маркус Гролл. К началу 2018 года количество сотрудников вырастет до 50 человек.

В этом году откроются в общей сложности 20 станций на основных автомагистралях в Германии, Норвегии и Австрии с интервалом в 120 км. Это стало возможным благодаря партнерству с компаниями Tank&Rast, Circle K и OMV. В 2018 году сеть расширится до ста и более зарядных станций, каждая из которых позволит одновременно подзаряжать несколько автомобилей различных брендов.

Сеть зарядных станций с точками подзарядки мощностью до 350 кВт каждая будет использовать европейский стандарт CSS, что позволит значительно сократить время подзарядки по сравнению с другими зарядными системами. Совместимость со многими брендами и расположение станций по всей Европе сделает электромобили более привлекательными для клиентов.

При выборе оптимальных точек местоположения учитывалась возможность потенциальной интеграции с существующими технологиями подзарядки. IONITY ведет переговоры о существующих инфраструктурных проектах, в том числе и тех, которые поддерживаются участвующими компаниями и политическими институтами. Вложенные инвестиции подтверждают заинтересованность участников совместного предприятия в технологии электромобилей и требуют сотрудничества между представителями отрасли на международном уровне.
 

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Daimler

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