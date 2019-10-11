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11 окт 2019

Немецкие владельцы внедорожников получили экологические штрафы

Немецкие владельцы внедорожников получили экологические штрафы

В документах всех владельцев назвали эгоистами, а заодно расписали все минусы эксплуатации тяжелых внедорожников в городе

Как сообщает немецкое издание Express, экологические активисты устроили акцию в городе Кёльн. На фальшивых квитанциях не было никаких указаний на совершённое административное правонарушение. Вместо этого присутствовала надпись: «Ваш автомобиль необоснованно большой для городского транспорта».

Разумеется, по всем законам экологического жанра, на листовках были расписаны все ужасы эксплуатации, включая, уже традиционные,  вредные выбросы в окружающую среду,  большие габариты, мешающие при парковке, повышенный риск сильного повреждения других автомобилей в авариях и высокие материальные затраты.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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