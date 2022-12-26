Немецкий разработчик мотоциклов представил свой первый спорткар

Немецкое дизайн-ателье Kiska Design, которое специализируется на разработке кастомных байков, показало рендеры своего первого спорткара, который стал настоящей «сборной солянкой»

Скажем сразу - автомобиль на сегодняшний день существует лишь в виде компьютерной модели. Но важно здесь не это – взгляните внимательно на дизайн, ничего не напоминает? Почему новинка подозрительно похожа на легендарную Lancia Straros. Впрочем, это и неудивительно – создатели прямо говорят о том, что вдохновлялись именно вышеуказанной моделью.

Если говорить о технике, то платформой с новинкой, как и агрегатами, поделился спорткар KTM X-Bow. Напомним, что в движение этот спорткар приводится 2.5-литровым турбомотором от Audi, который развивает около 500 лошадиных сил.