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26 дек 2022

Немецкий разработчик мотоциклов представил свой первый спорткар

Немецкий разработчик мотоциклов представил свой первый спорткар
Автор фото: фирма-производитель

Немецкое дизайн-ателье Kiska Design, которое специализируется на разработке кастомных байков, показало рендеры своего первого спорткара, который стал настоящей «сборной солянкой»

Скажем сразу - автомобиль на сегодняшний день существует лишь в виде компьютерной модели. Но важно здесь не это – взгляните внимательно на дизайн, ничего не напоминает? Почему новинка подозрительно похожа на легендарную Lancia Straros. Впрочем, это и неудивительно – создатели прямо говорят о том, что вдохновлялись именно вышеуказанной моделью.

Если говорить о технике, то платформой с новинкой, как и агрегатами, поделился спорткар KTM X-Bow.  Напомним, что в движение этот спорткар приводится 2.5-литровым турбомотором от Audi, который развивает около 500 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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