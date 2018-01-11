Госавтоинспекция России опубликовала итоги новогодних рейдов по выявлению нетрезвых водителей. Судя по всему, никакие ужесточения наказания желающим сесть за рулем пьяным не помеха.

С 30 декабря по 8 января на российских дорогах было выявлено более 11,5 тысяч пьяных водителей. Еще почти 6 тысяч водителей отказались проходить медосвидетельстование и, таким образом, автоматически причислялись к нетрезвым за рулем.

Во время праздников на дороги вышли дополнительные наряды ДПС, особенно в региональных центрах и крупных городах: в праздничные дни здесь существенно увеличивается плотность транспортного потока за счет большого количества автомобилистов, приезжающих из соседних городов и регионов.

Некоторые водители пытались скрыться от полицейских и вели себя неадекватно. Так, в г. Волжский Волгоградской области водитель, находившийся в состоянии опьянения, попытался сбить инспектора ДПС и скрыться от автоинспекторов, которые организовали его преследование, но вскоре был ими задержан. Сотрудникам ГИБДД в ходе его задержания пришлось применить табельное оружие.

Впрочем, возможно, в следующем году пьяных водителей гаишникам на дорогах попадется меньше. Правда, связано это не с тем, что может вырасти ответственность, а с грядущими сокращениями в ГИБДД. Согласно приказу МВД из ведомства сократят 10 тысяч человек или практически каждого пятого госавтоинспектора.

