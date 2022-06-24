Lada Niva могла бы называться совсем иначе

АвтоВАЗ раскрывает свои секреты. Оказывается, знаменитый внедорожник “Нива” мог получить совсем другое название.

Вообще история возникновения названия “Нива” крайне запутана и сложна. По одной из версий, которую активно поддерживают сами заводчане, “Нива” - это аббревиатура от первых букв имен детей ведущего и главного конструкторов проекта - Наталья, Ирина, Вадим, Андрей. Другая версия - ориентировались на запад - во многих языках существуют созвучные слова с положительным значением. К примеру, во французском - “горизонт”, в испанском- “новый”.

А ведь все могло сложиться иначе- дирекция завода могла спокойно забраковать наименование, так как уже существовал одноименный комбайн. Впрочем, дизайнер Валерий Семушкин пошел на принцип и отстоял имя, заявив, что про комбайны забывают быстро, а о машине будут помнить, наоборот, долго - так и случилось