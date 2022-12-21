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21 дек 2022

Новая AC Cobra увидит свет уже в 2023 году

Новая AC Cobra увидит свет уже в 2023 году
Автор фото: фирма-производитель

Весной 2023 года компания AC Cars покажет новую версию бессмертной классики — родстера Cobra. Модель назвали AC Cobra GT. Напомним, что первые «Кобры» были созданы Кэроллом Шелби в 1960 году, который плотно сотрудничал с английской компанией AC Cars

Судя по тизерам, где модель изобразили лишь в виде силуэта, у автомобиля сохранятся классические пропорции. Впрочем, создатели модели заявляют, что в плане дизайна автомобиль получится революционным. Скорее всего речь идет о съемной крыше, которую теперь будут предлагать в качестве фирменного аксессуара – ранее жесткий верх разрабатывали совершенно сторонние компании.

Что касается двигателя, то его позаимствуют у Ford Mustang – речь идет о моторе V8 «Coyote». Его мощность в турбированном исполнении доходит до 663 лошадиных сил.  В качестве коробки передач можно выбрать либо 6-ступенчатую «механику», либо 10-ступенчатый автомат.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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