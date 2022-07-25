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25 июл 2022

Новая Lada Vesta – известны детали оснащения

Новая Lada Vesta – известны детали оснащения
Автор фото: фирма-производитель
К сожалению, последние несколько месяцев успели серьезно нарушить все планы отечественного автомобильного концерна – выпуск новинок отложили на неопределенный срок. И все же некоторые модели увидят свет вовремя, но в каком формате?
Сегодня мы поговорим про Lada Vesta FL, дело в том, что до остановки конвейера в Ижевске завод успел собрать небольшую партию из восьмисот машин, которые на днях будут отправлены дилерам, а недавно в сети всплыли некоторые подробности оснащения. К сожалению, «самой главной фишки» - вертикального планшета мультимедийной системы ждать не стоит, хотя сам комплекс будет, хоть и в обычном виде – с семидюймовым стандартным дисплеем.
 
Не уточняется, какими силовыми установками оснащены уже выпущенные автомобили, но сама по себе моторная гамма после обновления модели не изменилась — это вазовские агрегаты 1.6 и 1.8 мощностью 106 и 122 л.с., сочетающиеся с механической «5?ступкой», и французский 113-сильный двигатель 1.6 в паре с вариатором.
 

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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