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1 мар 2023

Новая редакция ПДД вступила в силу

Новая редакция ПДД вступила в силу

Мы поздравляем наших читателей с наступлением весны и желаем безаварийной езды, а также просим соблюдать ПДД, благо с сегодняшнего дня начинают действовать новые поправки

Пожалуй, самый главный смысл новых правил – закрепление юридического статуса средств индивидуальной мобильности, в частности, электросамокатов. Теперь регламентируется максимальная скорость – 25 километров в час и запрет выезда на магистрали. Также, если СИМ весит более 35 килограмм, то ему нельзя двигаться по тротуарам.

Появляется полный запрет на движение и остановку автомобилей на направляющих островках и островках безопасности. Предполагается, что такая мера должна улучшить обзорность и, как следствие, повысить безопасность движения.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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