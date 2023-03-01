Новая редакция ПДД вступила в силу

Мы поздравляем наших читателей с наступлением весны и желаем безаварийной езды, а также просим соблюдать ПДД, благо с сегодняшнего дня начинают действовать новые поправки

Пожалуй, самый главный смысл новых правил – закрепление юридического статуса средств индивидуальной мобильности, в частности, электросамокатов. Теперь регламентируется максимальная скорость – 25 километров в час и запрет выезда на магистрали. Также, если СИМ весит более 35 килограмм, то ему нельзя двигаться по тротуарам.

Появляется полный запрет на движение и остановку автомобилей на направляющих островках и островках безопасности. Предполагается, что такая мера должна улучшить обзорность и, как следствие, повысить безопасность движения.