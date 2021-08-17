Новая Skoda Fabia: подробности

Совсем скоро состоится презентация нового поколения популярного хэтчбека Skoda Fabia. В преддверии дебюта производитель раскрыл несколько интересных деталей о машине.

Начать стоит с моторной гаммы, в которую войдут пять агрегатов. Все они будут атмосферными, а мощность их будет разниться от 65 до 150 лошадиных сил. В Skoda заявляют о высокой экономичности моторов. Некоторые из них, с учетом большого пятидесятилитрового бака смогут обеспечить пробег до восьмисот километров на одной заправке.

Интересно, что у автомобиля будет и два варианта подвески. Первый – спортивный. На машину поставят жесткие амортизаторы и уменьшат дорожный просвет на полтора сантиметра. Второй вариант превратит машину чуть ли не в кроссовер. Речь идет об опциональном пакете, в который включены защитные панели днища, а также иные пружины и амортизаторы. В этом случае клиренс хэтчбека увеличивается на те же 15 миллиметров.