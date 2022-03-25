Новейшие электромобили протестировали в краш-тестах

Независимая японская организация проведения краш-тестов JNCAP провела испытания двух электрических новинок – Nissan Ariya и Honda Vezel

Японская методика краш-тестов не считается слишком жесткой. Программа испытаний предполагает два фронтальных удара и один боковой. Лобовые удары производятся на скорости 64 км/ч с 40-процентным перекрытием, а также на скорости 55 км/ч с 100-процентным перекрытием. Помимо всего прочего испытатели проверяют кресла и удерживающие устройства на специальном стенде с имитацией удара сзади. Контрольной проверки подвергаются и все активные системы безопасности.

Собственно Vezel (он же HR-V для глобального рынка) показал себя неплохо, заработав 89 баллов из 100 возможных. По части превентивных систем безопасности автомобиль получил 79,12 балла из 82. За устройства оповещения об авариях машина забрала максимально возможные 8 баллов. Данные оценки соответствуют рейтингу в пять звезд. Что касается Ariya, то ее разбили по той же методике, однако электрокар прошел и дополнительные испытания по тесту систем распознавания пешеходов и препятствий. Итоговая оценка также составила максимальные пять звезд.