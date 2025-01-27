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27 янв 2025

Новые изменения в ОСАГО: мотоциклистам придется платить больше, а жителям региона меньше

Новые изменения в ОСАГО: мотоциклистам придется платить больше, а жителям региона меньше

Сегодня вступают в силу новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО. Изменения, инициированные Центробанком России, затрагивают как территориальные коэффициенты, так и ценовой коридор для разных категорий транспорта

Для жителей ряда российских городов, включая Казань, Барнаул, Нижний Новгород, Красноярск и Волгоград, полисы ОСАГО станут дешевле благодаря снижению территориальных коэффициентов. Например, в Казани коэффициент уменьшен с 1,8 до 1,7, в Барнауле — с 1,56 до 1,48. В новых субъектах РФ впервые установлен единый коэффициент (0,68).

Владельцы мотоциклов и грузовиков массой до 16 тонн столкнутся с повышением цен на ОСАГО. Ценовой коридор для этих категорий транспорта расширен на 20%. По данным Центробанка, необходимость пересмотра тарифов вызвана ростом аварийности и ущерба. Так, за 2024 год количество ДТП по вине мотоциклистов увеличилось на 18,9%, а размер ущерба вырос на 32%.

Для владельцев мототехники вводятся новые коэффициенты мощности двигателя и стажа-возраста. Например, для мотоциклистов 22–24 лет со стажем менее года коэффициент составит 2,23 (против 1,88 у автомобилистов). Это может существенно увеличить стоимость страховки. Для полисов «мультидрайв» коэффициент стоимости увеличен с 2,32 до 3,16, хотя такие страховки составляют менее 2% от всех полисов ОСАГО.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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