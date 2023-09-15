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15 сен 2023

Новые подробности о переносе производства Lada Largus

Новые подробности о переносе производства Lada Largus

В интернете появилась информация о подробностях переноса производства Lada Largus из Тольятти в Ижевск

Видео о процессе переноса было опубликовано на официальном канале компании. В частности, речь идет о производственных элементах, которые включают сварку, окраску и сборку. Также будут переданы 5 прессформ из пластикового производства и порядка 70 единиц штамповой оснастки. Общее количество элементов только сварочного процесса насчитывает свыше 700 единиц техники. Отмечается, что модель будет готова к полноценному производству на заводе в Ижевске в 2024 году.

Напомним, что перенос производства Largus осуществляется в связи с освобождением мощностей завода для сборки Vesta NG, Niva, седана Aura и кроссовера на базе Vesta.  

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