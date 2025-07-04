Новый кроссовер от Xpeng раскупают с рекордной скоростью

Китайская марка Xpeng вывела на родной рынок новый электрический кроссовер G7. За первые 9 минут продаж было оформлено больше 10 000 заказов

Перед нами очередной конкурент Tesla Model Y, но судя по дате выхода, он скорее сейчас соперничает с Xiaomi YU7, который дебютировал на этой неделе. Стартовая цена на G7 составляет 200 000 юаней (2 200 000 рублей), что примерно на четверть дешевле своих вышеназванных конкурентов.

Кроссовер оснащен одним электромотором мощностью 296 л.с. Привод исключительно задний. Заявленный разгон до “сотни” – 6,5 с. В стандартное оснащение входит батарея емкостью 68,5 кВт*ч с запасом хода 602 км (по циклу CLTC), а в комплектации подороже – 80,8 кВт*ч на 702 км.

Одной из ключевых особенностей G7 стала интеллектуальная система управления на базе чипов собственной разработки Xpeng. В топовой версии Ultra используются три чипа Turing AI с суммарной производительностью 2 250 TOPS. Два отвечают за автопилот и ассистенты вождения, а третий управляет мультимедийной системой. Для сравнения, у Tesla Model Y аналогичный показатель составляет 720 TOPS.

Еще одна технологическая “фишка” – 87-дюймовый AR-HUD дисплей от Huawei. Он полностью заменяет приборную панель и проецирует информацию о движении, навигации и смене полос прямо на лобовое стекло.