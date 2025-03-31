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31 мар 2025

Новый порядок медицинского освидетельствования: что изменится и кого коснутся новые правила

Новый порядок медицинского освидетельствования: что изменится и кого коснутся новые правила
Автор фото: freepik.com

С 1 сентября вступает в силу новый порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения, который будет действовать до 2031 года. Хотя изменения не затронут водителей, они существенно повлияют на другие категории граждан

Проверку могут пройти правонарушители, подозреваемые в преступлениях, а также работники, если они появились на рабочем месте в состоянии, вызывающем подозрение. Основанием для тестирования являются запах алкоголя, шаткость походки, спутанная речь или резкое изменение цвета кожи.

Нововведения касаются процедуры освидетельствования и перечня запрещенных веществ. Теперь в список наркотических и психотропных веществ, которые проверяют медики, включен мефедрон. Кроме того, введена новая категория заключения: «Опьянение не установлено, но выявлены запрещенные вещества в биосредах». Это означает, что человек, в крови которого обнаружены следы наркотиков, но отсутствуют признаки опьянения, будет считаться трезвым. Однако это послабление не распространяется на водителей.

Изменения также коснутся самой процедуры проверки. Теперь для тестирования на наркотики необходимо наличие сразу трех признаков опьянения, а не одного, как было раньше. Это правило не распространяется на водителей, для которых требования остаются прежними. В случае, если человек без сознания или тяжело ранен, его сразу проверят по анализу крови, без использования алкотестера. Интервал между двумя замерами воздуха увеличен до 25 минут, а на сдачу анализа мочи теперь отводится не более 60 минут. Если за это время анализ не сдан, гражданина обяжут сдать кровь.
 

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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