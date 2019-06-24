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24 июн 2019

Новый Range Rover станет электрическим

Новый Range Rover станет электрическим

Компания Jaguar Land Rover разрабатывает модульную платформу MLA (Modular Longitudinal Architecture) для флагманских моделей двух марок. На ней будут базироваться новые Range Rover, Range Rover Sport и Jaguar XJ с полностью электрическими силовыми установками

Любопытно, что инженеры марки с большой охотой делятся техническими подробностями. Так, в интервью журналу Automotive News, главный инженер Jaguar Land Rover Ник Роджерс заявил, что электромобили, использующие платформу MLA, получат аккумуляторы ёмкостью 90,2 кВт•ч. Батарея обеспечит запас хода на одной зарядке до 470 километров. Также на MLA будут созданы «мягко-гибридные» версии автомобилей с 48-вольтовой сетью и полноценные гибриды с подзарядкой от сети, способные проехать на электротяге до 50 километров.

К слову, первым в продажу поступит электрический Jaguar XJ – это произойдёт в 2020 году. Он станет главным конкурентом Tesla Model S и Porsche Taycan. Спустя год появятся новые Range Rover и Range Rover Sport.

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При написании новости использовалась информация:
Automotive News

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