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29 мар 2017

Новый регламент для сотрудников ГИБДД отложен

Новый регламент для сотрудников ГИБДД отложен

Регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ГИБДД, который должен был вступить в законную силу с первого апреля нынешнего года, отправлен на доработку

В ГУ ОБДД МВД считают необходимым документ доработать. По какой причине это не было сделано ранее не сообщается, но в МВД уверяют, что на принятие такого решения повлияли результаты общественных слушаний и возникшие в ходе него дополнения.

Из нового регламента в ходе доработки хотят исключить дублирующиеся пункты, а так же вычеркнуть такие нормы, как запрет остановки водителя для проверки документов вне стационарного поста ДПС. По мнению МВД, при сокращении штата инспекторов ГИБДД, такая мера вполне допустима. К слову, этот пункт инспекторы не выполняли и ранее – под предлогом неких спецопераций автомобили останавливали без оснований, так что новые поправки лишь узаконят прежние нарушения.

Помимо этого в обновленном регламенте появится норма, обязывающая инспектора, проводившего освидетельствование водителя на опьянение, в случае, если оно проходило на стационарном посту ДПС, а водитель оказался трезвым, проводить водителя до его автомобиля. Новая версия регламента должна будет заново пройти весь цикл согласования и получить одобрение различных законодательных экспертиз, поэтому дата вступления его в силу неизвестна.

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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