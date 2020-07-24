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24 июл 2020

Новый суперкар создателя McLaren F1 получит уникальный мотор

Новый суперкар создателя McLaren F1 получит уникальный мотор

На купе Т.50 Гордона Марри, создавшего легендарный суперкар , будет самый лёгкий и оборотистый двигатель V12 из всех, когда-либо ставившихся на дорожные автомобили

Блок цилиндров двигателя изготовлен из алюминиевого сплава. Масса облегчённого коленвала из стали 13 килограммов. Есть и компоненты из титана. В частности, клапаны. Весит мотор в сборе 178 килограммов — рекорд для V12. Ещё на 80,5 килограмма тянет коробка передач.

Агрегат раскручивается до 12 100 об./мин и выдаёт 654 л.с. (удельная мощность — 660 сил на тонну). Пик крутящего момента в 466 Нм достигается на 9000 об./мин. При этом 70% доступны уже с 2000 об./мин. До максимальных оборотов двигатель раскручивается за треть секунды. Коробка передач — шестиступенчатая механическая.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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