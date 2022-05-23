Автомобильный портал Motorpage
23 май 2022

Новым президентом АвтоВАЗа стал Максим Соколов

Новым президентом АвтоВАЗа стал Максим Соколов

Информация о новом назначении на главный руководящий пост отечественного автомобильного гиганта появилась в СМИ на прошлой неделе, однако, официальное подтверждение было получено только сейчас

«Совет директоров АО «АВТОВАЗ», крупнейшего российского производителя легковых автомобилей, основными акционерами которого являются Российская Федерация (в лице ФГУП «НАМИ») и Госкорпорация «Ростех», принял единогласное решение об утверждении Максима Соколова в должности Президента АО «АВТОВАЗ». Решение вступило в силу 23 мая 2022 года.» - говорится в официальном сообщении российского предприятия, которое оказалось в распоряжении портала Motorpage.

Надо сказать, что Соколов является достаточно известной фигурой, правда большая часть его трудового пути была связана с государственным управлением – он успел побывать и министром транспорта, и главой департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ. Его последняя должность – вице-губернатор Санкт-Петербурга. Отметим, что в 2004 году он уже успел поработать в городской администрации, где возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам правительства города. В этой должности привлек в регион большой пул инвесторов-автопроизводителей: Toyota, Nissan, Hyundai, GМ.

При написании новости использовалась информация:
MotorPage

Комментарии к новости

Последние новости

...

Российские электрокары Evolute показали широкой публике

23 мая 2022
Toyota Corolla Commercial

Toyota Corolla получила грузовую версию

23 мая 2022
Renault Arkana 2020 вид спереди

Renault Kaptur и Renault Arkana перестают собирать в России.

23 мая 2022

Дизельные автомобили Великобритании умирают

20 мая 2022
Lada Granta 2019 вид спереди

Когда появятся упрощенные Lada Granta?

20 мая 2022

Nissan и Mitsubishi показали кейкары совместной разработки

20 мая 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Opel Crossland - opel crossland (2021) «колобок» с изюмом Тест драйв
20 мая 2022

Opel Crossland
"«Колобок» с изюмом"
Volvo XC60 - volvo xc60 (2018) чем может обаять volvo xc60 помимо холодной красоты
Тест драйв
17 мая 2022

Volvo XC60
"Чем может обаять Volvo XC60 помимо холодной красоты"
Peugeot Traveller - peugeot traveller (2018) экспресс пригородного сообщения
Тест драйв
13 мая 2022

Peugeot Traveller
"Экспресс пригородного сообщения"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 6 5 7