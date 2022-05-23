Новым президентом АвтоВАЗа стал Максим Соколов

Информация о новом назначении на главный руководящий пост отечественного автомобильного гиганта появилась в СМИ на прошлой неделе, однако, официальное подтверждение было получено только сейчас

«Совет директоров АО «АВТОВАЗ», крупнейшего российского производителя легковых автомобилей, основными акционерами которого являются Российская Федерация (в лице ФГУП «НАМИ») и Госкорпорация «Ростех», принял единогласное решение об утверждении Максима Соколова в должности Президента АО «АВТОВАЗ». Решение вступило в силу 23 мая 2022 года.» - говорится в официальном сообщении российского предприятия, которое оказалось в распоряжении портала Motorpage.

Надо сказать, что Соколов является достаточно известной фигурой, правда большая часть его трудового пути была связана с государственным управлением – он успел побывать и министром транспорта, и главой департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ. Его последняя должность – вице-губернатор Санкт-Петербурга. Отметим, что в 2004 году он уже успел поработать в городской администрации, где возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам правительства города. В этой должности привлек в регион большой пул инвесторов-автопроизводителей: Toyota, Nissan, Hyundai, GМ.