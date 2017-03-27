Компания Uber, активно занимающаяся испытаниями и обкаткой технологии автономно управляемых автомобилей, заморозила испытания на дорогах общего пользования после ДТП, произошедшего в США

Фотографии, опубликованные на сайте информационного агентства Reuters, показывают, что беспилотный кроссовер лежит на боку, помимо которого поврежден еще как минимум один автомобиль.

Известно, что в ДТП никто не пострадал, включая инженера, находившегося в испытываемом беспилотном автомобиле и контролировавшего ход поездки. Представители компании Uber подтвердили факт ДТП с их беспилотником и добавили, что до выяснения причин случившегося испытания будут остановлены. По предварительным данным полиции виноват водитель, не уступивший автономному автомобилю дорогу при повороте налево, но данных, по какой причине инженер, находившийся в машине Uber,не принял управление на себя, пока нет.