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27 мар 2017

Новое ДТП с беспилотным автомобилем

Новое ДТП с беспилотным автомобилем

Компания Uber, активно занимающаяся испытаниями и обкаткой технологии автономно управляемых автомобилей, заморозила испытания на дорогах общего пользования после ДТП, произошедшего в США

Фотографии, опубликованные на сайте информационного агентства Reuters, показывают, что беспилотный кроссовер лежит на боку, помимо которого поврежден еще как минимум один автомобиль.

Известно, что в ДТП никто не пострадал, включая инженера, находившегося в испытываемом беспилотном автомобиле и контролировавшего ход поездки. Представители компании Uber подтвердили факт ДТП с их беспилотником и добавили, что до выяснения причин случившегося испытания будут остановлены. По предварительным данным полиции виноват водитель, не уступивший автономному автомобилю дорогу при повороте налево, но данных, по какой причине инженер, находившийся в машине Uber,не принял управление на себя, пока нет.

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При написании новости использовалась информация:
Reuters

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