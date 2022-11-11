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11 ноя 2022

Нового владельца завода Mercedes объявят уже скоро

Нового владельца завода Mercedes объявят уже скоро

Решение о передаче завода Mercedes-Benz может быть принято до конца года. Претендующих на ценный актив сравнительно много.

«Есть разные идеи, в том числе у Московской области, предприятий, кто заинтересован в данной площадке. Надеюсь, выйдем на окончательное решение до конца года» - цитирует ТАСС главу Минпромторга, Дениса Мантурова.

Напомним, что после объявления о своем уходе Mercedes продал почти все активы в местных дочерних компаниях локальному инвестору ? ей стала дилерская компания «Автодом». Что касается завода, то он открылся в 2019 году. Первым автомобилем, сошедшим с конвейера в Есипово, стал седан E-Class. Площадь предприятия составляет более восьмидесяти гектаров.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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