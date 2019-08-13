Нужна ли электромобилям решетка?

Имеется в виду решетка радиатора - если на традиционных автомобилях с ДВС она выполняет практическую функцию, то на электромобилях ее наличие уже ставится под сомнение. Правда, в Lexus убеждены, что она должна быть на месте всегда

В интервью изданию Autocar, генеральный директор Lexus Design Division Коичи Суга заявил, что компания не собирается отказываться от решеток радиатора, поскольку в случае с Lexus они смотрится весьма эффектно. Также он заявил, что даже если руководство начнет задумываться об отказе от них, он будет прилагать все усилия, чтобы их сохранить. Г-н Суга заметил, что даже клиенты марки выступают за сохранение решеток радиатора, ибо красиво.

Помимо эстетической функции, решетки радиатора Lexus, по словам топ-менеджера, позволят электрокарам и гибридам Lexus качественно охлаждать батареи, а автопроизводитель не должен забывать и о своих гарантийных обязательствах. Это является еще одной причиной, по которой Lexus не готов полностью отказаться от классических решеток.