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13 авг 2019

Нужна ли электромобилям решетка?

Нужна ли электромобилям решетка?
Автор фото: фирма-производитель

Имеется в виду решетка радиатора - если на традиционных автомобилях с ДВС она выполняет практическую функцию, то на электромобилях ее наличие уже ставится под сомнение. Правда, в Lexus убеждены, что она должна быть на месте всегда

В интервью изданию Autocar, генеральный директор Lexus Design Division Коичи Суга заявил, что компания не собирается отказываться от решеток радиатора, поскольку в случае с Lexus они смотрится весьма эффектно. Также он заявил, что даже если руководство начнет задумываться об отказе от них, он будет прилагать все усилия, чтобы их сохранить. Г-н Суга заметил, что даже клиенты марки выступают за сохранение решеток радиатора, ибо красиво.

Помимо эстетической функции, решетки радиатора Lexus, по словам топ-менеджера, позволят электрокарам и гибридам Lexus качественно охлаждать батареи, а автопроизводитель не должен забывать и о своих гарантийных обязательствах. Это является еще одной причиной, по которой Lexus не готов полностью отказаться от классических решеток. 

При написании новости использовалась информация:
Autocar

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