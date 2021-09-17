Объем автомобильных кредитов вырос

С января по август 2021 года российские банки выдали на 60% больше автокредитов, чем за аналогичный период прошлого года

Как сообщают представители банков, общая сумма займов пробила отметку в 720 миллиардов рублей, и это сумма с каждым месяцем будет расти. Любопытно, что наибольшая часть автокредитов выдается на покупку автомобилей отечественно производства. На втором месте – корейские марки Hyundai и Kia. Что касается регионов, то Москва и Санкт-Петербург лидируют по числу выданных кредитов.

Любопытно, но эксперты банков предполагают, что автомобильный рынок по итогам текущего года окажется в плюсе. Разумеется, в причинах текущего падения продаж указывается, уже знакомый всем, дефицит микросхем, однако эксперты полагают, что в новом году эта тенденция изменится.