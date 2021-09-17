Автомобильный портал Motorpage
17 сен 2021

Объем автомобильных кредитов вырос

Объем автомобильных кредитов вырос

С января по август 2021 года российские банки выдали на 60% больше автокредитов, чем за аналогичный период прошлого года

Как сообщают представители банков,  общая сумма займов пробила отметку в 720 миллиардов рублей, и это сумма с каждым месяцем будет расти. Любопытно, что наибольшая часть автокредитов выдается на покупку автомобилей отечественно производства. На втором месте – корейские марки Hyundai и Kia.  Что касается регионов, то Москва и Санкт-Петербург лидируют по числу выданных кредитов.

Любопытно, но эксперты банков предполагают, что автомобильный рынок по итогам текущего года окажется в плюсе. Разумеется, в причинах текущего падения  продаж указывается, уже знакомый всем, дефицит микросхем, однако эксперты полагают, что в новом году эта тенденция изменится.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Luсid Air

Luсid Air стал самым дальнобойным электрокаром в мире

17 сентября 2021
Lada Granta

Бюджетные версии Lada Granta стали оснащать системой ESP.

17 сентября 2021
Mazda CX-5 (2021) вид сбоку

Новая Mazda CX-5: подробности

16 сентября 2021

Автомобили Genesis будут узнавать водителя по глазам

16 сентября 2021

В ГИБДД советуют байкерам оперативно закрыть сезон

16 сентября 2021
Mercedes-Benz EQS (2022) вид спереди сбоку

Mercedes везет в Россию две новинки

16 сентября 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Cerato - kia cerato (2022) скачайте обновления Тест драйв
17 сентября 2021

KIA Cerato
"Скачайте обновления"
Toyota C-HR, Peugeot 2008 - сравнительный тест. из-за чего toyota c-hr и peugeot 2008 остались вне массового спроса
Сравнительный тест
15 сентября 2021

Toyota C-HR, Peugeot 2008
"Из-за чего Toyota C-HR и Peugeot 2008 остались вне массового спроса"
Bentley Bentayga - bentley bentayga (2021) гражданское амплуа рублевского демона
Тест драйв
13 сентября 2021

Bentley Bentayga
"Гражданское амплуа рублевского демона"
Subaru Forester - subaru forester sport (2019) ...а бренд приложится
Тест драйв
10 сентября 2021

Subaru Forester
"...а бренд приложится"

Написано новостей:

2 9 1 0 0