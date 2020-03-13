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13 мар 2020

Объявлен Шорт-лист премии «ТОП-5 АВТО»

Объявлен Шорт-лист премии «ТОП-5 АВТО»

12 марта на деловом завтраке в лофте «Витрина» оргкомитет премии «ТОП-5 АВТО» огласил шорт-лист номинантов восьмого сезона

Начиная с ноября 2019 года жюри конкурса, состоящее, более чем, из пятидесяти авторитетных российских автомобильных экспертов, оценивало все новые или существенно обновленные модели, появившиеся на рынке за 2019 год (всего 72 автомобиля), по пяти основным критериям – соотношению цена-качество, дизайну, техническим новациям, комфорту и практичности. На основании этих оценок в каждой номинации было выявлено по пять финалистов, набравших наивысший средний балл.

В шорт-лист восьмого сезона премии «ТОП-5» вошли:

- в категории «КОМПАКТНЫЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ»:

- в категории «БОЛЬШОЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ»:

  • Skoda Superb
  • Genesis G90
  • KIA K900
  • Volvo S60
  • Audi A8

- в категории «КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР / ВНЕДОРОЖНИК И АВТОМОБИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ»:

  • Volvo V60CC
  • Range Rover Evoque
  • Citroen C5 Aircross
  • Kia Soul
  • Audi Q3

- в категории «БОЛЬШОЙ КРОССОВЕР / ВНЕДОРОЖНИК»:

  • Audi Q8
  • Porsche Cayenne Coupe
  • Mercedes-Benz GLE
  • BMW X7
  • Bentley Bentayga Speed

- в категории «СПОРТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ / КУПЕ / РОДСТЕР / КАБРИОЛЕТ»: 

  • Audi RS5 Sportback
  • Porsche Taycan
  • KIA ProCeed
  • Bentley Continental GT Convertible
  • BMW M8

- в специальной категории «ЛЕГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ / ПИКАП»:

Победители Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО 2019-2020» будут объявлены на финальной церемонии награждения, которая пройдет в Москве в третьей декаде мая 2020 года. Подсчет и сертификация голосов экспертного жюри будут осуществляться международной консалтинговой и аудиторской компанией KPMG.  

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