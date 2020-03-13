Объявлен Шорт-лист премии «ТОП-5 АВТО»

12 марта на деловом завтраке в лофте «Витрина» оргкомитет премии «ТОП-5 АВТО» огласил шорт-лист номинантов восьмого сезона

Начиная с ноября 2019 года жюри конкурса, состоящее, более чем, из пятидесяти авторитетных российских автомобильных экспертов, оценивало все новые или существенно обновленные модели, появившиеся на рынке за 2019 год (всего 72 автомобиля), по пяти основным критериям – соотношению цена-качество, дизайну, техническим новациям, комфорту и практичности. На основании этих оценок в каждой номинации было выявлено по пять финалистов, набравших наивысший средний балл.

В шорт-лист восьмого сезона премии «ТОП-5» вошли:

- в категории «КОМПАКТНЫЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ»:

KIA CEED SW

MAZDA 3

Jaguar XE

Lada Vesta

Hyundai Elantra

- в категории «БОЛЬШОЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ»:

Skoda Superb

Genesis G90

KIA K900

Volvo S60

Audi A8

- в категории «КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР / ВНЕДОРОЖНИК И АВТОМОБИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ»:

Volvo V60CC

Range Rover Evoque

Citroen C5 Aircross

Kia Soul

Audi Q3

- в категории «БОЛЬШОЙ КРОССОВЕР / ВНЕДОРОЖНИК»:

Audi Q8

Porsche Cayenne Coupe

Mercedes-Benz GLE

BMW X7

Bentley Bentayga Speed

- в категории «СПОРТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ / КУПЕ / РОДСТЕР / КАБРИОЛЕТ»:

Audi RS5 Sportback

Porsche Taycan

KIA ProCeed

Bentley Continental GT Convertible

BMW M8

- в специальной категории «ЛЕГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ / ПИКАП»:

Citroen Space Tourer

Peugeot Traveller

Mitsubishi L200

Toyota Hiace

Isuzu D-MAX

Победители Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО 2019-2020» будут объявлены на финальной церемонии награждения, которая пройдет в Москве в третьей декаде мая 2020 года. Подсчет и сертификация голосов экспертного жюри будут осуществляться международной консалтинговой и аудиторской компанией KPMG.