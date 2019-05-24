Автомобильный портал Motorpage
24 май 2019

Объявлены победители седьмой Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса "ТОП-5 АВТО".

Объявлены победители седьмой Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса "ТОП-5 АВТО".

23 мая в московском банкетном зале "Арт Шик Холл" прошла седьмая ежегодная церемония вручения Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса "ТОП-5 АВТО 2019". В очередной раз авторитетные российские автомобильные журналисты из различных СМИ собрались вместе, чтобы выразить консолидированное независимое мнение об автомобильных новинках и самых влиятельных персонах в автомобильной отрасли в России.

Список победителей седьмого сезона выглядит следующим образом:

В номинации "КОМПАКТНЫЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ" лучшим был признан автомобиль Kia Ceed.

В номинации  "БОЛЬШОЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ" победил новый Audi A7 Sportback.

В номинации "КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР / ВНЕДОРОЖНИК И АВТОМОБИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ" лучшим был признан Jaguar I-PACE.

В номинации "БОЛЬШОЙ КРОССОВЕР / ВНЕДОРОЖНИК" победа досталась автомобилю Audi Q8.

В номинации "СПОРТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ / КУПЕ / РОДСТЕР / КАБРИОЛЕТ" лучшим признан Audi RS4.

В специальной номинации "ЛЕГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ / ПИКАП" награды удостоен Hyundai H1.

В специальной номинации «ЛУЧШИЙ PR-ДЕПАРТАМЕНТ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ» победа досталась компании MMC RUS (Mitsubishi Motors Corporation). В этой категории члены жюри оценивали компетентность и умение сотрудников PR-служб автомобильных компаний выстраивать оперативную и эффективную коммуникацию между автопроизводителем и журналистами.

В специальной номинации  "АВТО-ПЕРСОНА ГОДА", которая вручается  за выдающиеся достижения на поприще автомобильного дела в России, лауреатом премии стал шеф-дизайнер компании АВТОВАЗ Стив Маттин.

 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ferrari P80/С 2019

Гибридный Ferrari получит сразу четыре мотора

24 мая 2019

Skoda представила обновленный Superb

24 мая 2019
Ravon R2

Автомобили Ravon скоро начнут выпускать в России

24 мая 2019
Toyota Supra 2020

Toyota займется выпуском запчастей для старой Supra

23 мая 2019

За городские парковки будет отвечать робот

23 мая 2019

Камеры приводят к авариям

23 мая 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 2019 «я гимназистка седьмого класса...» Тест драйв
24 мая 2019

Chery Tiggo 7
"«Я гимназистка седьмого класса...»"
Hyundai Genesis G70 - прошел ли genesis g70 2019 тест на премиальность нашими дорогами?
Тест драйв
22 мая 2019

Hyundai Genesis G70
"Прошел ли Genesis G70 тест на премиальность нашими дорогами?"
KIA Pro cee'd - kia proceed 2019: плюс пара дверей и повадки грантурера
Тест драйв
21 мая 2019

KIA Pro cee'd
"KIA ProCeed: плюс пара дверей и повадки грантурера"
Hyundai Santa Fe, Renault Koleos - hyundai santa fe и renault koleos: внешность имеет значение
Сравнительный тест
14 мая 2019

Hyundai Santa Fe, Renault Koleos
"Hyundai Santa Fe и Renault Koleos: внешность имеет значение"

Написано новостей:

2 3 4 2 7