Объявлены победители седьмой Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса "ТОП-5 АВТО".

23 мая в московском банкетном зале "Арт Шик Холл" прошла седьмая ежегодная церемония вручения Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса "ТОП-5 АВТО 2019". В очередной раз авторитетные российские автомобильные журналисты из различных СМИ собрались вместе, чтобы выразить консолидированное независимое мнение об автомобильных новинках и самых влиятельных персонах в автомобильной отрасли в России.

Список победителей седьмого сезона выглядит следующим образом:

В номинации "КОМПАКТНЫЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ" лучшим был признан автомобиль Kia Ceed.

В номинации "БОЛЬШОЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ" победил новый Audi A7 Sportback.

В номинации "КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР / ВНЕДОРОЖНИК И АВТОМОБИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ" лучшим был признан Jaguar I-PACE.

В номинации "БОЛЬШОЙ КРОССОВЕР / ВНЕДОРОЖНИК" победа досталась автомобилю Audi Q8.

В номинации "СПОРТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ / КУПЕ / РОДСТЕР / КАБРИОЛЕТ" лучшим признан Audi RS4.

В специальной номинации "ЛЕГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ / ПИКАП" награды удостоен Hyundai H1.

В специальной номинации «ЛУЧШИЙ PR-ДЕПАРТАМЕНТ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ» победа досталась компании MMC RUS (Mitsubishi Motors Corporation). В этой категории члены жюри оценивали компетентность и умение сотрудников PR-служб автомобильных компаний выстраивать оперативную и эффективную коммуникацию между автопроизводителем и журналистами.

В специальной номинации "АВТО-ПЕРСОНА ГОДА", которая вручается за выдающиеся достижения на поприще автомобильного дела в России, лауреатом премии стал шеф-дизайнер компании АВТОВАЗ Стив Маттин.