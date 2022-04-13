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13 апр 2022

Обнародованы характеристики флагманского электрокара Kia

Обнародованы характеристики флагманского электрокара Kia
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia обнародовала подробные характеристики флагманской версии своего электрокроссовера EV6, которая будет именоваться EV6 GT. Прежде чем перейти к цифрам мы должны сказать об одном важном нюансе – «кореец» окажется быстрее Porsche Taycan.

Чем EV6 GT будет отличаться от обычного электрокара EV6? Во-первых, иными настройками подвески. Во-вторых, мощной двухмоторной силовой установкой с отдачей в  585 лошадиных сил.  Производитель заявляет, что в такой модификации электрокар способен разогнаться до стони за три с половиной секунды.

Уже упомянутый Porsche Taycan проделывает то же самое, но на две десятых секунды медленнее, при этом немецкий конкурент на тринадцать лошадиных сил мощнее корейского оппонента, но последний на пару десятков килограмм меньше, что и обеспечивает ему преимущество.  Максимальная скорость EV6 GT составит 260 километров в час.  Напомним, что  осенью прошлого года стало известно о возможном появлении Kia EV6 в России. Электрокроссовер должны были представить во второй половине 2022 года, к сожалению, из-за последних мировых событий все планы производителя были скорректированы.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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