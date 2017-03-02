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2 мар 2017

Очередные результаты Euro NCAP

Очередные результаты Euro NCAP
Автор фото: евро нкап

Euro NCAP опубликовал отчет о серии краш-тестов, в которых приняли участие кроссоверы Land Rover Discovery последней генерации, Audi Q5 и Toyota C-HR, а также три малолитражки — Citroen C3, Fiat 500 и Ford Ka+

Лучше прочих показала себя Toyota C-HR, набравшая пять звезд из пяти, сразу на ним еще один отличник - Новый Audi Q5, так же набравший пять звезд, но показавший высокие нагрузки на грудь манекена при боковом ударе, имитирующего столкновение со столбом. Высокую оценку получил и Land Rover, однако его пятерка – с минусом. При диагональном боковом ударе заблокировалась водительская дверь, а при фронтальном ударе с перекрытием эйрбег не полностью надулся.

А вот малолитражки, напротив, отличных оценок не набрали: последним в рейтинге безопасных автомобилей оказался Fiat 500. Автомобиль плохо показал себя при фронтальном ударе о недеформируемое препятствие, где и водитель и сидящий на заднем сидении пассажир, испытали высокие нагрузки, вдобавок балы автомобилю снизили и за отсутствие современных систем экстренного торможения и слежения за разметкой. Как итог – три звезды из пяти возможных.

Впрочем, новый Ford Ka+ такими системами тоже не оснащен, но при аналогичных ударах, и водитель и пассажир защищены лучше. Кроме фронтальных ударов о недеформируемые препятствия, где из-за отсутствующих преднатяжителей и ограничителей усилия ремней безопасности чрезмерные нагрузки испытывает пассажир, сидящий на заднем диване. И снова «тройка».

Четыре балла получил лишь Citroen C3, обеспечивший отличную защиту пассажиров на всех этапах испытаний, но не получивший пятерку из-за недостаточной защиты пешеходов при наезде на них. Однако, по словам генерального секретаря Euro NCAP Мишеля Ван Ритингена, именно «Ситроен» показал, что отличный рейтинг безопасности может набрать даже совсем маленький автомобиль, отметив при этом низкий рейтинг «Форда» и «Фиата».

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При написании новости использовалась информация:
Euro NCAP

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