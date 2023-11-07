Очередной клон Lamborghini Urus выходит на рынок

В Китае стартуют продажи новой электрического версии кроссовера Deepal S7 под названием 520 Pro. Цена - от 179 900 юаней (примерно 2 283 000 рублей)

Фактически данная модель уже присутствует на рынке с мая 2023 года. Никаких изменений в дизайн автомобиля не было привнесено. Габариты: 4750/1930/1625 мм., при колесной базе в 2900 мм. За достаточно небольшую цену автомобиль оборудован самыми современными технологиями. Заявлен автопилот второго уровня, адаптивный круиз-контроль, системы помощи водителю, включая системы предупреждения о лобовом столкновении, экстренного торможения, мониторинга слепых зон и интеллектуального переключения передач.

Интерьер выполнен в минималистичном стиле, а отделочные материалы выглядят достаточно дорогими. На передней панели устанавливается единственный сенсорный экран диагональю 15,6 дюймов. Он выполняет функцию “приборки” и мультимедийной системы. Дополняется это все 53-дюймовым проекционным дисплеем с функцией дополненной реальности.

Автомобиль оснащается одним электромотором мощностью 258 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” - 6,7 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км/ч. Данная версия комплектуется одним вариантом аккумулятора емкостью 66,8 кВт*ч. Запас хода по циклу CLTC составит 520 км.

