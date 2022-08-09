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9 авг 2022

Оформление ДТП стало возможным через портал Госуслуг

Оформление ДТП стало возможным через портал Госуслуг

Мобильное приложение «Госуслуги.Авто» расширило свой функционал: теперь через него можно оформить ДТП по европротоколу

Собственно, условия для оформления электронного европротокола не отличаются от бумажных – количество участников аварии не должно превышать двух, каждый из водителей должен обладать страховым полисом ОСАГО, пострадавшие не должны иметь разногласий в определении виновника происшествия.

Разумется, есть один важный нюанс – оба водителя должны быть зарегистрированы в системе «Госуслуг». Если даже у одного из них нет учетной записи, то оформление электронным путем окажется невозможным.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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